Miljoenen aan juwelen gestolen aan tankstation nabij Los Angeles: “Gewetenloos dat gepantserde wagen alleen achtergelaten werd”

De diefstal vond in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur ’s nachts plaats aan een tankstation in Lebec, zo’n 130 kilometer ten noorden van Los Angeles. Een gepantserde aanhangwagen van securitybedrijf Brinks vervoerde de juwelen naar een beurs, toen de chauffeur zijn wagen alleen achterliet.

Dieven gingen vervolgens aan de haal met 20 grote kisten van zo’n 50 kilogram elk, die toebehoorden aan 16 verschillende bedrijven. De kisten bevatten juwelen, dure horloges en duizenden diamanten, waarvan de duurste tot 500.000 dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) waard zijn.

“De hoeveelheid juwelen die gesloten is past zelfs niet in één wagen”, zegt Arnold Duke, directeur van de beurs waar de juwelen verwacht werden. “Ik doe dit al 45 jaar professioneel, en ik heb nog nooit iets gezien dat zelfs maar in de buurt hiervan komt. Het is gewetenloos dat de chauffeur zijn wagen alleen achterliet.”

Buit

Volgens Brinks zou de totale buit op basis van wat verzekerd werd “minder dan tien miljoen dollar bedragen”, maar volgens Duke laten juweliers gezien de hoge prijs voor verzekeringen hun eigendom nooit volledig verzekeren, en rekenen ze op de sterke reputatie van Brinks om hun eigendom veilig te transporteren. Volgens de man zouden de bedrijven die het meest getroffen zijn door de diefstal elk tot 12 miljoen dollar schade hebben geleden door de diefstal.

De lokale politie is samen met de FBI een onderzoek gestart.