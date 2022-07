Russisch president Vladimir Poetin en John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS.

Het Witte Huis laat er geen twijfel over bestaan: Moskou zal later dit jaar grote delen van Oekraïne volledig proberen te claimen. De Verenigde Staten weten zelfs waar en wanneer dat zal gebeuren. “Rusland is begonnen met de uitrol van wat wij het annexatie-draaiboek noemen.”