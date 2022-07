Opnieuw Chirokamp vroeger stopgezet na hitteslag bij tien leden

Chiro Hulsen was de afgelopen dagen op kamp in Wezemaal. — © rr

Tien leden van Chiro Hulsen uit Balen hebben dinsdag een zonne- of hitteslag opgelopen tijdens hun kamp in het Vlaams-Brabantse Wezemaal, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Iedereen is intussen aan de beterhand, maar het kamp werd een dag vroeger dan gepland stopgezet.

Chiro Hulsen was de voorbije dagen met een vijftigtal leden, twaalf leiders en een aantal volwassen begeleiders op kamp in Wezemaal, een deelgemeente van Rotselaar in Vlaams-Brabant. Wegens de tropische weersverwachting voor dinsdag had de leiding haar voorzorgen genomen. Zo werden er petjes, natte doeken, water en andere manieren van verkoeling ter beschikking en in plaats van fysieke activiteiten was er binnen een filmnamiddag.

Ondanks de voorzorgen werden tien kinderen getroffen door een zonne- of hitteslag. Vier van hen werden uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, maar intussen is iedereen aan de beterhand. In onderling overleg werd ook beslist om het kamp één dag vroeger dan gepland te beëindigen. Alle ouders werden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Volgens het gemeentebestuur van Balen heeft de leiding er alles aan gedaan om de kinderen uit de hitte te houden. Dat werd ook bevestigd door de gemeente Rotselaar. Ook toen bleek dat er toch leden getroffen waren, hebben de leiders adequaat gehandeld in moeilijke omstandigheden en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd. (mto )