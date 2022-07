Auto en caravan branden volledig uit nadat ze over metalen obstakel rijden op E17: gezin kan maar net ontsnappen aan inferno

Aan de oprit van de E17 in Lokeren in de richting van Gent gebeurde woensdagvoormiddag een ongeval met drie voertuigen. Een auto en een caravan brandden volledig uit.

Een Nederlandse personenwagen met een gezin met kind aan boord reed over een ‘twistlock’ die op de rechterrijstrook lag. Een twistlock is een metalen onderdeel van een vrachtwagen dat een container vastklemt op de opligger. Door de impact met het metalen voorwerp verloor de bestuurder de controle over het stuur en brak ook de carterpan van de wagen, wat in een mum van tijd een inferno veroorzaakte. De caravan en de auto brandden volledig uit. Het gezin kon als bij wonder op het nippertje uit het brandende voertuig ontsnappen. Iets later reed nog een tweede personenwagen met Noorse nummerplaat over het metalen voorwerp. De auto raakte hierbij zwaar beschadigd. De brandweer had de brand snel onder controle maar kon niet vermijden dat de auto en caravan volledig werden verwoest door het vuur. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De takelwerkzaamheden zijn achter de rug maar de brand heeft het wegdek beschadigd. Momenteel wordt onderzocht of een dringende herstelling noodzakelijk is. Voorlopig blijven de drie rijstroken van de E17 afgesloten, het verkeer kan enkel passeren via de invoegstrook van de oprit. Er staat een file vanaf Waasmunster.