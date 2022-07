Minstens 16 brandweermannen gewond bij vele branden in Londen, grote hinder voor treinverkeer

In de Britse hoofdstad Londen zijn dinsdag minstens zestien brandweerlieden gewond geraakt tijdens het blussen. Twee hulpverleners worden tijdelijk verzorgd in het ziekenhuis. Dat bevestigt plaatsvervangend brandweercommandant Jonathan Smith woensdag aan de Britse radiozender Times Radio. Er is ook grote hinder voor het treinverkeer in het land.

De Londense brandweer ontving dinsdag meer dan duizend noodoproepen, op de warmste dag ooit gemeten in het land. Volgens de Londense burgemeester Sadiq Khan was het de drukste dag voor de brandweer sinds de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de lagere temperaturen op woensdag, waarschuwt Smith voor meer branden door de droge grond. Sinds zaterdag overleden in Groot-Brittannië bovendien al negen mensen bij zwemongevallen.

De hittegolf in Groot-Brittannië veroorzaakt ook grote hinder voor het treinverkeer in het land. Tientallen treinen zijn er woensdagochtend geannuleerd of vertraagd door problemen aan de sporen, signaleringssystemen en bovenleidingen vanwege de extreme hitte. De Britse spoorwegmaatschappij National Rail vraagt reizigers om zich enkel te verplaatsen als dat absoluut noodzakelijk is, en laat weten dat er dinsdagnacht hard gewerkt is om de problemen op te lossen.