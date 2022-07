Meerdere woningen beschoten in Rotterdam

Een woning in de Rotterdamse wijk Charlois is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 3.40 uur meerdere malen beschoten, meldt een politiewoordvoerster. Ook is er een explosief ontdekt aan het pand. Er zijn geen gewonden gevallen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het explosief veiliggesteld. De bewoners van het pand en mensen die in de nabijheid van het pand wonen, werden tijdelijk in een opvanglocatie ondergebracht en konden rond 08.30 uur terug naar hun woning.

De afgelopen nachten werden meerdere woningen in Rotterdam beschoten. Het was in de nacht van maandag op dinsdag raak in de wijk Noord, en er was een beschieting en een explosie in de wijk Kralingen-Crooswijk. Ook werd een woning in Krimpen aan den IJssel onder vuur genomen.

In de nacht van zondag op maandag werd een woning in het centrum van Rotterdam al onder vuur genomen. Ook was er afgelopen weekeinde een ontploffing bij de voordeur van een woning in de wijk Charlois. Niemand raakte gewond.

Bij de voordeur van een woning in Gouda, in de provincie Zuid-Holland, is afgelopen nacht een explosief ontploft. Er zijn er geen gewonden gevallen. Wel is er materiële schade, meldt de politie. Er zijn geen verdachten aangehouden. De politie doet onderzoek.

In Oss, in de provincie Noord-Brabant, is voor de derde keer binnen een week een woning beschoten, meldt de Nederlandse politie woensdag. Er vielen geen slachtoffers. Vorige week werden al twee woningen in de Noord-Brabantse stad beschoten.