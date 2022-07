Man (57) uit Bilzen die 12-jarig nichtje aanrandde, veroordeeld tot 40 maanden gevangenis

Een 57-jarige man uit Bilzen is door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden omdat hij zijn twaalfjarige nichtje aanrandde toen die bij hem bleef slapen. Ook is de Bilzenaar vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

De feiten kwamen begin maart 2020 aan het licht toen de ouders naar de lichtstoet in Wellen wilden gaan. Eén van hun twee kinderen, die tijdens het weekend altijd bij hun nonkel in Bilzen verbleven, wilde met haar ouders meegaan. Toen de moeder zei dat ze dan naar hun nonkel moesten bellen om die te verwittigen dat ze dat weekend niet zouden langsgaan, zei de toen twaalfjarige dochter dat haar zusje dan maar naar de nonkel “die zijn handen niet thuis kon houden” moest gaan.

Toen de ouders vroegen wat hun dochter met die opmerking bedoelde, vertelde ze dat ze bij een vorig verblijf onzedelijk betast was door de man. Die beschuldiging herhaalde ze ook toen ze door de politie verhoord werd. Tegen hen vertelde ze dat ze tijdens het bewuste weekend met haar nonkel moest slapen in een ziekenbed dat in de living stond. Terwijl ze sliep, legde de man haar hand op zijn geslachtsdeel en betastte hij haar meermaals.

Tijdens zijn verhoor ontkende de man alles, maar omdat er in zijn verklaring verschillende tegenstrijdigheden zaten met de verhoren die afgenomen waren van het aangerande nichtje en zijn eigen kinderen, veroordeelde de Tongerse strafrechter de nonkel. Aan zijn nichtje en haar ouders moet hij ook een schadevergoeding betalen van 2.500 euro. Ook moet hij de toekomstige psychologische begeleiding betalen van zijn getraumatiseerde nichtje.