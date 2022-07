Voedselagentschap deelt opmerkelijke waarschuwing over conserven in de koelkast

Mag een open conservenblikje in de koelkast of niet? — © BELGA

“Met dit weer kijken velen van ons uit naar een heerlijke barbecue”, klinkt het bij het FAVV. “Met de juiste voorzorgsmaatregelen voorkom je dat het gezellig tafelen onaangenaam afloopt. Zomerse temperaturen zijn namelijk ideaal voor de ontwikkeling van allerlei micro-organismen.” Dus geven ze tips over hoe je het vlees altijd langzaam moet garen, je de rooster even in de vlammen moet houden om oude vetresten of stukjes verkoold vlees te verwijderen, maar ook voor na het feest:

“Bereide groenten kun je makkelijk drie tot vier dagen bewaren in de koelkast, bereide vis blijft twee dagen goed in een afgesloten doos, bereide vleeswaren die goed verpakt zijn twee tot drie dagen én eten in conservenblikken mag niet open in de koelkast”, klinkt het.

Want dat laatste zou “door de koude voor een chemische reactie kunnen zorgen tussen het metaal van het blik én de voeding”. Maar was dat al niet lang opgelost door een coating in de blikjes die de reactie voorkomt?

“Dat klopt voor sommige blikken”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. “Maar nog niet alle conserven hebben die beschermende coating. Dus spelen we liever op veilig door het volledig af te raden. Daarnaast is het sowieso beter om die inhoud over te gieten in een potje dat je kan afsluiten. Want voeding die niet afgedekt bewaard wordt, is vatbaar voor bacteriën die op andere producten in de koelkast zitten én bederft zo sneller.”

