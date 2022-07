Spraakmakende moordzaak in VS na halve eeuw opgelost dankzij volhardende amateurspeurder en weggegooid koffiebekertje

In de Verenigde Staten is een spraakmakende moordzaak na 46 jaar opgelost, met dank aan een volhardende amateurspeurder en een weggegooid koffiebekertje. Dat schrijft de Washington Post.

De feiten vonden plaats op 5 december 1975: een nonkel en een tante vonden het levenloze lichaam van de 19-jarige Lindy Sue Biechler in het appartement van hun net getrouwde nicht in Manor Township, een stadje tussen Baltimore en Philadelphia in het noordoosten van de VS. “Een afgrijselijke scène”, noemde de tante het later: Biechler lag dood op de vloer met 19 messteken over haar hele lichaam.

De politie tastte decennialang in het duister. Een waslijst verdachten werd onderzocht, 300 mensen werden verhoord, er was een huiveringwekkende brief van iemand die (onterecht) beweerde de dader te zijn, het publiek werd om hulp gevraagd, er werden zelfs helderzienden ingeschakeld: allemaal zonder succes. “Ik heb de afgelopen 30 jaar elke avond gebeden dat er gerechtigheid zou zijn voor haar dood”, zei haar moeder Eleanor Geesey in 2005 nog wanhopig. “Mijn god, misschien komt die ooit nog.”

Profiel

Datzelfde jaar werd er met behulp van de Behavioral Analysis Unit van de FBI – wereldberoemd geworden door de film ‘Silence of the Lambs’ – een taskforce opgericht die een profiel van de dader vormde. Het zou gaan om een man die Biechler kende, en de moord pleegde in een opwelling van woede.

Met die kennis in het achterhoofd begon CeCe Moore, een onderzoeker bij een bedrijf gespecialiseerd in DNA-onderzoek en in haar vrije tijd gefascineerd door cold cases, het internet af te speuren. Tot ze in krantenarchieven en andere openbare databanken stootte op David Sinopoli, een inmiddels 68-jarige man uit de staat Pennsylvania... die in 1974 in hetzelfde gebouw woonde als Lindy Sue Biechler.

Koffiebekertje

De Amerikaanse autoriteiten weigeren voorlopig meer details vrij te geven over Sinopoli, en hoe en waarom ze ervan overtuigd raakten dat een amateurspeurder als Moore hen bijna 50 jaar na de moord op het juiste spoor zette.

Feit is dat Sinopoli in februari geschaduwd werd door agenten toen hij met zijn vrouw op reis ging. Op de luchthaven van Philadelphia zagen ze hoe hij een koffiebekertje in de vuilnisbak gooide. Een bekertje dat ze snel uit het vuilnis haalden, zodat ze het DNA van Sinopoli konden vergelijken met dat van de moordenaar van Biechler.

Met succes: de openbare aanklager van Lancaster County maakte woensdag bekend dat het om dezelfde man ging, en dat Sinopoli zondag werd opgepakt. “Lindy Sue Biechler was 19 toen haar leven brutaal werd beëindigd. 46 jaar later is de arrestatie van David Sinopoli het begin van een rechtszaak. We hopen dat de familie eindelijk rust schenkt, nadat ze het 46 jaar moesten stellen zonder antwoorden.”