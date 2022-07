Voorzitter Inter Miami droomt van Lionel Messi: “Er is geen akkoord, maar ik ben een optimistisch man”

Inter Miami droomt ervan om Lionel Messi naar de VS te halen. Dat heeft voorzitter Jorge Mas in een interview laten weten.

Lionel Messi maakte vorig jaar de gevoelige overstap van FC Barcelona naar PSG, maar kon de hoge verwachtingen voorlopig niet waarmaken in Parijs. Volgens Jorge Mas, de voorzitter van het Amerikaanse Inter Miami waar David Beckham de sportieve baas is, is de 35-jarige Argentijn nog steeds de beste voetballer van de planeet en hoopt hij hem te kunnen overtuigen om ooit in de VS te komen voetballen.

“David (Beckham, nvdr.) en ik willen de beste spelers ter wereld naar Miami brengen en Messi is de natuurlijk de beste speler ter wereld”, zegt Mas. “Hopelijk kunnen we de voorwaarden creëren zodat hij in het shirt van Inter Miami kan spelen. Dat is alvast onze ambitie.”

“We hebben geen garanties, er is geen akkoord. Maar ik ben een zeer optimistische man en ik hoop dat Leo Messi in de toekomst deel kan uitmaken van ons project.”

Voorlopig zal het bij dromen blijven. Messi ligt nog tot juni 2023 onder contract in Parijs en strijkt er een waanzinnig loon van 35 miljoen euro netto per jaar op.

Messi opende woensdag met het sterrenensemble van Paris Saint-Germain zijn Japanse tournee met een nipte zege tegen Kawasaki. Na afloop van de match gaf het scorebord in het New National Stadium in Tokio 1-2 aan in het voordeel van de Parijzenaars. De nieuwe coach Christophe Galtier liet niets aan het toeval over en startte met zijn sterkst mogelijke elf, met de droomvoorhoede Messi, Neymar en Mbappé. Eerstgenoemde brak de ban net over het halfuur. Invaller Kalimuendo verdubbelde de score na iets minder dan een uur spelen. De aansluitingstreffer van Yamamura (84.) bracht opnieuw spanning, maar viel te laat.