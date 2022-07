Vredesgesprekken hebben geen zin meer, zegt dreigende Lavrov: “Militaire operatie gaat over meer dan alleen Donetsk en Loehansk”

De ambities van Rusland met de oorlog in Oekraïne reiken verder dan alleen de regio’s bezetten die het nu al in handen heeft. Dat heeft de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov duidelijk gesteld in een interview. “Het draait ook nog om andere regio’s”, zei hij.

Tot dusver hadden de Russische troepen zich in Oekraïne hoofdzakelijk gericht op de regio’s Donetsk en Loehansk in de Donbas. In het begin van de oorlog, die op 24 februari startte, probeerde Rusland om verschillende delen in Oekraïne in te nemen, waaronder ook de hoofdstad Kiev. Daar slaagde het leger toen niet in. Na een maand besloot Moskou daarom om zich te richten op de Donbas.

Nu kondigt de minister van Buitenlandse Zaken aan dat het leger zich ook op de zuidelijke regio’s Cherson en Zaporizja gaat richten. Als blijkt dat Kiev verdere langeafstandswapens ontvangt van het Westen, wordt dat gebied uitgebreid, aldus de minister. De aankondiging komt er nadat Moskou de afgelopen weken een aantal winsten kon boeken in het oosten van Oekraïne, in Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk.

Realiteit veranderd

In een interview met het staatsgestuurde persagentschap RIA Novosti zei Lavrov dat de geografische realiteit veranderd is sinds de vredesonderhandelingen van eind maart in Turkije. Toen zei hij na afloop nog dat het allemaal draaide om de regio’s Loehansk en Donetsk, woensdag zei hij dat de ambities van Rusland veel verder gaan.

“Het draait ook om Cherson, Zaporizja en nog andere regio’s”, aldus Lavrov. En als het Westen Oekraïne blijft helpen met zwaar militair tuig, zullen de “geografische taken” van Rusland “nog veel verder uitbreiden dan de huidige lijn”. Met andere woorden: hoe meer het Westen Oekraïne blijft bewapenen, hoe groter de grenzen van de oorlog verlegd kunnen worden. Dreigende taal van Lavrov. “Wij kunnen niet toestaan dat Oekraïne ons grondgebied bedreigt en aanvalt.

Volgens de Russische buitenlandminister zijn we dus lang niet aan het einde van het conflict. En, zo zei hij nog, vredesgesprekken met Oekraïne hebben op dit moment “geen enkele zin”.

Opslagplaats met munitie

Bovendien zouden Russische troepen een opslagplaats met munitie in de Donbas en een lanceerplatform voor Amerikaanse Harpoon-raketten in de buurt van Odessa vernietigd hebben. Maar die informatie kon niet geverifieerd worden. De Russische minister van Defensie Sergej Schoigu heeft daarbij zijn troepen bevolen om strenger op te treden tegen Oekraïense drones die boven het Russische grensgebied vliegen. Ook moeten ze voorkomen dat Oekraïense troepen woongebieden beschieten in regio’s die door Russische troepen veroverd worden. Dat zei Schoigu na inspecties van Russische eenheden in Oekraïne.