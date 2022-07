Akkoord: we hadden hier FC Drita, de Kosovaarse tegen-stander van Antwerp, kunnen ontleden. Maar liever kozen we voor het verhaal van Laurit Krasniqi (21). Het jeugdproduct van de Great Old werd namelijk geboren in Kosovo en belandde na de oorlog in België. “In de vluchtelingenkampen leerde ik voetballen.”