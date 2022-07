OVERZICHT. Wat is er (niet) open op 21 juli? En waar kan je pas volgende maandag weer terecht?

Het is donderdag Nationale Feestdag. Dat is een officiële feestdag en dus zullen de meeste winkels gesloten zijn. Overheidsbedrijven en banken zijn sowieso dicht. En er is geen krant. Kijk hier waar je wel of niet terechtkan. Hou er ook rekening mee dat vrijdag voor velen een brugdag is.

Alle gemeente- en stadhuizen en OCMW-diensten zijn gesloten op 21 juli. Let op, vele maken vrijdag ook de brug zodat je er pas maandag weer terechtkan.

Febelfin, de federatie voor de Belgische financiële sector, laat op zijn website weten dat de banken gesloten zijn op de Nationale Feestdag. Klanten kunnen wel elektronisch bankieren en terecht in de selfbankings aan de betaalterminals en de biljettenverdelers. Vrijdag zijn de banken gewoon open.

Postkantoren zijn dicht en er is geen post- of krantenbedeling. Online kunnen wel verrichtingen gedaan worden. Ook vrijdag blijven de postkantoren dicht. De krant wordt wel bedeeld.

De politiediensten blijven altijd bereikbaar, ook op feestdagen, al zijn de wijkkantoren gesloten. Voor administratieve zaken kan je er niet terecht. Wie dringende politiehulp nodig heeft, kan bellen naar het nummer 112.

Ook de meeste warenhuizen zoals de Colruyt blijven donderdag gesloten. Sommige AD en Proxy Delhaizes en Albert Heijn-filialen zijn wel open en ook in veel kleinere Carrefour-winkels kan je donderdag terecht. Sommigen blijven zelfs de hele dag open. Zoek op de site of jouw winkel in buurt open is en tot hoe laat. Zo bespaar je jezelf een nutteloze verplaatsing. Vrijdag zijn alle warenhuizen gewoon weer open.

Doe-het-zelfzaken zijn gesloten. Dat geldt ook voor meubel- en decoratiewinkels. Vrijdag is alles weer open.

Openbare markten gaan gewoon door.

De meeste kleding- en schoenwinkels zijn dicht. Maar niet allemaal. Bekijk vooraf best of de winkel in de buurt open is of niet. Maasmechelen Village is bijvoorbeeld wel open. En ook kledingketen Zeb maakt er een gewoonte van om op feestdagen open te blijven.

De horeca blijft open. Tenzij ze hun wekelijkse rustdag hebben.

Dierenparken zoals de Antwerpse Zoo, Planckendael en Pairi Daiza zijn wel open.

En ook pretparken houden de deuren open. Hou er rekening mee dat het er wel druk zou kunnen zijn.

De meeste musea zullen gesloten blijven. Kijk vooraf best even op de website van het museum dat je zou willen bezoeken, zo maak je geen nutteloze verplaatsing.

Overheidsdiensten blijven gesloten op 21 juli en maken vrijdag 22 juli de brug.

Heb je een dokter nodig? Dan zal je naar de dokter van wacht moeten gaan.

Bussen, treinen en metro’s rijden donderdag volgens de zondagsregeling. Vrijdag rijden de meeste P-treinen niet, waarschuwt de NMBS.

