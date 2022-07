Politie waarschuwt voor moderne truc van autodieven: “Wie zoiets onder zijn auto vindt, vragen we de politie te bellen”

De federale gerechtelijke politie wordt sedert geruime tijd overstelpt met onderzoeken naar georganiseerde bendes die zich toeleggen op het stelen van voertuigen en van onderdelen uit voertuigen. Vandaag werd nog een Litouwse bende veroordeeld voor dergelijke feiten. Maar de diefstallen zijn niet gestopt, wat er op wijst dat er meerdere benden actief zijn, klinkt het.

De autodieven gaan hierbij steeds inventiever te werk. Ze beschikken over moderne technieken om de voertuigen van op afstand te hacken of over te nemen, waarbij het alarm eveneens wordt uitgeschakeld. Daarvoor zijn jammers te koop op het internet. Met die toestelletjes wordt het signaal onderbroken.

“ Vooral de merken Land Rover (voornamelijk het type Velar), Lexus en Toyota (vooral de Landcruiser) genieten de voorkeur van de daders. Daarnaast zijn criminelen ook geïnteresseerd in airbags en dashboardconsoles van het merk BMW. Meestal vertrekken deze gestolen wagens en onderdelen naar Afrika”, zegt procureur Strauven.

Uit onderzoek van de federale gerechtelijke politie blijkt dat de bendes GPS-trackers onder voertuigen plaatsen. Op die manier kunnen ze de verplaatsingen van de auto’s volgen om vervolgens te controleren of deze ‘s nachts op een toegankelijke plaats geparkeerd staan om dan hun slag te slaan.

Muntstuk van 2 euro

Die trackers bestaan in verschillende maten maar worden vooral steeds kleiner. Sommigen zijn maar zo groot als een 2 euro muntstuk.

Commissaris Olivier Bogaert, cyberspecialist van de federale politie, zegt dat die Airtag van Apple (te koop voor zo’n 100 euro) erg populair is bij autodieven. “Wanneer ze een luxueus automodel aantreffen, kleven ze het apparaatje eraan vast en verbinden ze het met hun telefoon. Zo kunnen ze discreet de eigenaar volgen”, vertelt de specialist cyberveiligheid. Ze zullen het voertuig dan ongestoord kunnen stelen wanneer de eigenaar afwezig is.

Politie en parket roepen iedereen op om alert te zijn. De toestelletjes worden meestal onder de auto of onder de bumper geplaatst.

“Aan garagisten of personeel van bandencentrales en automobielinspectie vragen we de politie te contacteren als ze zo een toestelletje zouden vinden op een voertuig en de tracker vooral niet zelf te manipuleren”, zegt procureur Pieter Strauven van het parket Limburg.

Minder autodiefstallen

Het aantal autodiefstallen in ons land is vorig jaar toch weer wat afgenomen, zo blijkt uit de criminaliteitscijfers van de federale politie. Tien jaar geleden werden nog 12.858 auto’s gestolen in een jaar tijd. In 2020 waren dat er nog 5.011. In de eerste zes maanden van 2021 gingen autodieven met 2.057 auto’s aan de haal, in dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 2.515.