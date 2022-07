Wereldwijd al 14.000 besmettingen met apenpokken en 5 doden

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu al weet van 14.000 besmettingen met het apenpokkenvirus in 70 landen. Dat heeft algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag gezegd tijdens een persconferentie. Vijf mensen kwamen tijdens de huidige virusuitbraak al om het leven door het virus, allemaal in Afrika.

Europa blijft het epicentrum van de huidige uitbraak, vooral mannen die seks hebben met mannen raken besmet met het virus. En terwijl het aantal nieuwe besmettingen in bepaalde landen achteruitgaat, is het virus vorige week voor het eerst opgedoken in zes landen, aldus Ghebreyesus.

“Een van de sterkste tools tegen de verspreiding van het virus is informatie. Hoe meer mensen die kwetsbaar zijn daarover beschikken, hoe beter ze zichzelf kunnen beschermen”, aldus de algemeen directeur nog. De WHO heeft dan ook haar gezondheidsrichtlijnen aangepast voor mannen die seks hebbben met mannen en blijft samenwerken met maatschappelijke organisaties.

Het Noodcomité van de WHO komt donderdag samen om de apenpokkenuitbraak te bespreken. Daar zal beslist worden of de uitbraak een wereldwijde noodsituatie is voor de volksgezondheid.

In Bellgië werden volgens de laatste cijfers van dinsdag/gisteren 331 bevestigde en één waarschijnlijk geval van apenpokken geregistreerd. Zorgverleners en mensen die een onbeschermd hoogrisicocontact hadden met een besmet iemand zich laten vaccineren tegen de ziekte.