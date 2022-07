Week na zijn partner (83) is ook Belgische man (82) overleden na vermeende wanhoopsdaad van koppel in Spanje

Ruim een week nadat een Belgische vrouw van 83 jaar dood werd teruggevonden in haar flat in het Spaanse Fortuna (Murcia), is nu ook haar 82-jarige partner overleden. De politie gaat uit van een gezinsdrama.

Het Belgische koppel was niet gehuwd, maar woonde al meer dan 15 jaar samen in Spanje. Het was de vrouw die hen elke dag ging verzorgen die alarm sloeg bij de politie toen ze twee dagen na elkaar voor een gesloten deur stond. Daarop werd de deur van hun flat geforceerd. Binnen in het appartement, in het centrum van de gemeente Fortuna (Murcia), werden de twee bewoners gevonden. Iris, de vrouw, was reeds overleden. De man werd in kritieke toestand naar het Morales Meseguer-ziekenhuis in Murcia overgebracht. Leon Arthur D., afkomstig uit Brugge, is daar nu ook overleden.

De Guardia Civil zei eerder dat de twee mogelijk eenzaam waren en samen uit het leven wilden stappen. Iris (83) was slecht ter been en kwam amper nog buiten.

Haar zoon zou zijn mama in november gaan bezoeken in Spanje, wat door corona niet mogelijk was geweest. “Ik belde haar wel geregeld”, zegt hij.

Dat Iris, die van Aarsele (deelgemeente van Tielt) afkomstig is, zelf uit het leven zou gestapt zijn, kan zoon Dirk maar moeilijk geloven. “Ze heeft geen afscheidsbrief achtergelaten. En ze dronk ook geen alcohol of nam geen barbituraten.” Die werden bij de lichamen gevonden en veroorzaakten wellicht ook haar dood, zegt de politie. Dirk hoopte antwoorden te krijgen op de vele vragen waar hij mee zit.

Maar nu ook Leon Arthur D. overleden is, wordt het dossier wellicht afgesloten.

