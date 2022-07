Van showmaster tot veroordeelde cokesmokkelaar: wie is Nederlandse oud-presentator Frank Masmeijer (60) die vrij is na gratie door koning?

In de jaren 80 was hij als showmaster in Nederland een tv-coryfee. Maar ‘een akkefietje’ met bijna 500 kilo cocaïne in de Antwerpse haven leidde tot de definitieve ondergang van Frank Masmeijer (60). De presentator werd veroordeeld tot negen jaar effectief en 90.000 euro boete. Masmeijer heeft, tot zijn eigen verbazing, de gevangenis mogen verlaten nadat hij gratie heeft gekregen van koning Willem-Alexander, anderhalf jaar voor zijn vrijlating. “Ik dacht dat het een grap was”, reageert hij in weekblad Privé.