Ophef in Nederland wanneer vrouw op dolfijn kruipt: “Dat doe je toch niet!”

In de Nederlandse kustgemeente Zandvoort is dinsdagmiddag ophef ontstaan nadat een spitssnuitdolfijn dreigde aan te spoelen. Enkele badgasten konden erger voorkomen en stuurden het dier weer richting open zee. Een vrouw had echter andere plannen met het dier: ze kroop op de dolfijn. De vrouw heeft zich intussen gemeld bij de politie, die onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd.