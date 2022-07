Lachaert na kritiek partijvoorzitters op pensioenakkoord: “Als je in een coalitie zit, own your shit”

“Als je in een coalitie zit, own your shit!” Op die manier reageerde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert woensdag op de kritiek op het pensioenakkoord van collega-voorzitters van meerderheidspartijen, waarbij MR-voorzitter de kroon spande. “Je kan geen deal sluiten en de dag nadien zeggen dat het onvoldoende is.”