Jihad Van Puymbroek in beroep tegen niet-doorverwijzing Dries Van Langenhove

Jihad Van Puymbroek gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer om Dries Van Langenhove niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De voormalige VRT-medewerkster had zich burgerlijke partij gesteld in de zaak tegen de oprichter van Schild & Vrienden toen bleek dat de organisatie haar had geviseerd.

Haar advocaat, Abderrahim Lahlali, argumenteert dat er voldoende bewijs is om te stellen dat er werd aangezet tot haat jegens Van Puymbroeck. Er is ook sprake van laster en eerroof, mogelijk met een discriminatoir en/of racistisch motief. Maar de raadkamer beliste vorige vrijdag om Van Langenhove voor de bewuste aanklachten niet te vervolgen omwille van procedurele redenen.

“De raadkamer verschuilt zich achter de parlementaire onschendbaarheid van meneer Van Langenhove”, zegt Lahlali woensdag. “We menen dat hier sprake is van een juridische dwaling.” Dat Van Langenhove, die in 2019 werd verkozen in het federaal parlement, zich kan beroepen op zijn parlementaire onschendbaarheid, kan niet volgens de advocaat. Hij argumenteert dat de raadkamer een onterecht onderscheid heeft gemaakt tussen een reeks algemene tenlasteleggingen en de specifieke aanklachten die Van Puymbroeck heeft geformuleerd. Zo dateert de initiële klacht van oktober 2018, toen Van Langenhove nog niet van de parlementaire onschendbaarheid genoot. “Daardoor heeft ze het statuut van benadeelde partij”, vindt Lahlali.

Tweede klacht

Van Puymbroeck diende vervolgens in 2019 een tweede strafklacht, die dus volgens de raadkamer niet ontvankelijk is vanwege de parlementaire onschendbaarheid. Van Langenhove werd verwezen voor inbreuken op de racismewetgeving en op de wapenwetgeving. Hij werd buiten vervolging gesteld voor negationisme en werd dus ook niet doorverwezen voor de beschuldigingen van Van Puymbroeck. Haar advocaat spreekt van een “kunstmatig onderscheid tussen het algemeen misdrijf van aanzetten tot haat waarvoor Van Langenhove wel is doorverwezen naar de correctionele rechtbank en hetzelfde misdrijf van aanzetten tot haat dat persoonlijk betrekking heeft op mevrouw Van Puymbroeck”, waardoor de parlementaire onschendbaarheid van tel zou zijn. Lahlali voelt zich gesterkt door uitspraken van de parlementaire commissie die zich over die kwestie heeft gebogen, en die liet optekenen dat alle misdrijven die deel uitmaken van de eindvordering vatbaar zijn voor doorverwijzing. “Ook de klacht van Van Puymbroeck”, zegt de advocaat woensdag.

De beroepsprocedure betekent dat er een nieuw proces komt tegen Van Langenhove voor de kamer van inbeschuldigingstelling.