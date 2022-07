Blankenberge grijpt in nadat strand in vuilnisbelt herschapen wordt: “Tijd van sensibiliseren is voorbij”

Het strand was een grote vuilnisbelt — © IF

Flessen, lege blikjes bier, parasols en zelfs vuile pampers: het Blankenbergse strand werd de voorbije dagen in een ware vuilnisbelt herschapen. De hallucinante taferelen gingen rond op sociale media en nu grijpt de stad in. “Tot op heden werkten we vooral preventief door te sensibiliseren en mensen te vragen om hun afval mee te nemen”, zegt commissaris Jan Maertens. “Maar na wat we de voorbije dagen hebben gezien is die tijd voorbij. De beelden spreken boekdelen. Het strand was één grote vuilnisbelt.” (lees verder onder de foto)

Voortaan gaan de politie en GAS-ambtenaren meteen repressief optreden op het Blankenbergse strand. “Wie bewust vuilnis achterlaat en op heterdaad wordt betrapt zal zonder pardon een GAS-boete krijgen en die kan oplopen tot 350 euro”, stelt Jan Maertens. “We hopen dat we het probleem hiermee kunnen indijken. Er staan immers meer dan vuilnisbakken genoeg. Het is spijtig dat het zover moet komen.” (Arne Franck, Junior Verbeeke)