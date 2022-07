Rusland vermindert gastoevoer nog: slechts 30 procent gas door Nord Stream 1 vanaf donderdag

Het Russische Gazprom zal donderdag nog maar 30 procent van het normale volume gas door de pijpleiding Nord Stream 1 sturen. Dat meldt Klaus Müller, hoofd van het federaal energieagentschap in Duitsland.

Na afloop van een routine-onderhoud zouden donderdag de gasleveringen via de Nord Stream 1-pijplijn hervatten. Maar de mate waarin dat zou gebeuren, daar waren twijfels over gerezen. Er was bezorgdheid dat de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan zou toedraaien als reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

In juni had Moskou de capaciteit van de belangrijke gaspijpleiding al met 60 procent verminderd, met een nieuwe prijsopstoot voor gas in Europa tot gevolg. Donderdag gaat Rusland dus nog een stap verder: dan wordt slechts 30 procent van het normale volume nog geleverd.