ONZE PROGNOSE. Anderlecht (4de): “Zijn spitsen Esposito en Silva even productief als Zirkzee en Kouamé?”

De stages zitten erop, de spelers halen stilaan hun beste vorm en de dagen tot de competitiestart minderen. Nieuwsblad Sport ging ten rade bij haar voetbalredacteurs en kwam terug met de finale rangschikking van het seizoen 2022-2023. Of toch hoe wij die voorspellen. Vandaag het nummer 4: Anderlecht. “Het is ook aan Verschaeren en Trebel om het elftal op sleeptouw te nemen.”

GROOTSTE AANWINST

Anderlecht haalde met Fabio Silva, Sebastiano Esposito, Ishaq Abdulrazak en Nilson Angulo vier versterkingen in huis. Toch durven we eigenzinnig stellen dat Adrien Trebel de grootste aanwinst is. De Franse middenvelder is terug uit ballingschap en krijgt in het 3-5-2-systeem van Felice Mazzu een cruciale rol. Hij moet de recuperator en aanjager van de ploeg zijn en ervoor zorgen dat de sterke Verschaeren de vrijheid krijgt om het spel te verdelen. Zij moeten het team op sleeptouw nemen. Trebel blijft wel een grootverdiener, maar kent de competitie en heeft een portie venijn in zijn bloed dat RSCA wel kan gebruiken. Hij mag alleen niet te veel hooi op zijn vork nemen en denken dat hij de grote spelverdeler van RSCA moet zijn.

© BELGA

GROOTSTE VERLIES

Joshua Zirkzee was vorig seizoen goed voor 18 goals en 13 assists. Spitsbroer Christian Kouamé nam 13 doelpunten en 10 assists voor zijn rekening. Ja, het gevaar bij Anderlecht kwam vorig jaar meer van alle kanten, maar zo’n productief offensief duo vervang je toch niet zomaar. Om Zirkzee en Kouamé te doen vergeten rekent Anderlecht op twee nieuwe huurlingen: Esposito van Inter en Silva van Wolverhampton. Gezien hun talent en transferwaarde zijn dat absoluut topvoetballers, maar zullen deze twee 20-jarigen even makkelijk de weg naar de goal vinden als hun voorgangers? Fabio Silva scoorde vorig seizoen niet in de Premier League. Daarnaast valt ook het vertrek van Josh Cullen op die toch een vaste waarde en werkmier was onder Kompany, maar diens rol kan Trebel overnemen.

© BELGA

Waarom de vierde plaats?

Anderlecht eindigde vorig seizoen derde onder Vincent Kompany en trok Felice Mazzu aan om beter te doen. Dat wordt evenwel geen sinecure. Paars-wit lijkt fysiek wel verder te staan dan vorige zomer, maar dat zal ook nodig zijn in het nieuwe 3-5-2-systeem van de coach. De vraag blijft of RSCA wekelijks dominant voetbal zal kunnen brengen met hoge pressing zonder de controle te verliezen. Dat lukte wel goed in de voorbereiding, maar met Debast-Hoedt-Delcroix zijn de keuzes in de defensie beperkt vooraleer je uitkomt bij Sardella en jonkie Sadiki. Krijgen de wingbacks hun flanken altijd afgedekt en zullen de aanvallers genoeg de netten laten trillen. Het zijn zaken die pas later in het seizoen een antwoord zullen krijgen, maar het team zal mogelijk wat tijd nodig hebben om de strijd echt aan te gaan met Club Brugge, Gent, Antwerp, Genk... Het wordt ook belangrijk om de poulefase van de Conference League te halen. Als dat lukt - in tegenstelling tot vorig seizoen - neemt dat al wat druk van de ketel. Zo niet, zal iedereen toch weer argwanend kijken naar de Brusselaars.

De reactie: “We moeten een ploeg voor de titel bouwen.”

Felice Mazzu sprak al een aantal keer met de media tijdens de voorbereiding. De coach steekt zich niet weg: “Ik ben tevreden over de aanloop naar de competitie. Als staf hebben we onze principes uitgetekend en we beschikken over een intelligente groep die alles goed oppikt. Spelen met een driemansdefensie vraagt sowieso wat tijd en aanpassing om het systeem goed te beheersen. Het is gewoon mijn taak om mijn ploeg op zijn hoogste niveau te brengen. Hier bij Anderlecht moeten we een ploeg bouwen die kan meedoen voor de titel.”