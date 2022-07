Ambitieuze Robert Lewandowski praat voor het eerst als spits van FC Barcelona: “Heb altijd honger naar succes”

Robert Lewandowski is woensdag in Miami (Florida) officieel voorgesteld als nieuwe speler van FC Barcelona. De Poolse goalgetter, die overkwam van Bayern München, verzekerde dat hij “altijd honger naar succes” heeft. Hij wil met Barça veel prijzen pakken.

Dinsdag werd de transfer van de 33-jarige Lewandowski afgerond. De aanvaller ondertekende een contract van vier jaar bij de Catalaanse club.

“We hebben hard gewerkt om tot dit moment te komen, maar we zijn erin geslaagd”, vertelde Lewandowski woensdag. “Ik ben altijd hongerig naar succes, ik heb een winnaarsmentaliteit. Dit is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik heb al kunnen zien dat het team veel potentieel heeft. Er is veel kwaliteit en ik wil mijn best doen voor de club. Ik ben er klaar voor.”

Barça-voorzitter Joan Laporta zat naast zijn nieuwste aanwinst. Hij verwacht naar eigen zeggen veel van de spits, die bij Bayern 344 doelpunten in 375 matchen maakte. “Men verwacht veel van jou. Je bent een voetbalster”, richtte Laporta zich tot zijn speler.

Lewandowski zou dit weekend zijn debuut kunnen maken voor Barcelona in Las Vegas tegen Real Madrid. Barça speelt verschillende vriendschappelijke wedstrijden in de VS.