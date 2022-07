Casper Nielsen neemt in video definitief afscheid van Union-fans: “Ik weet dat velen van jullie denken dat dit geen goede beslissing is”

“Beste fans, ik wil jullie bedanken voor de schitterende steun in de afgelopen drie seizoenen”, begint Nielsen zijn videoboodschap. “Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest, dus ik ben jullie enorm dankbaar. Ik wens jullie het beste in de toekomst, en ik weet dat jullie er altijd zullen staan om het team te steunen. Ik weet dat velen van jullie denken dat dit voor mij niet de juiste beslissing is, maar ik heb hier een goed gevoel bij en dit is echt een droom voor mij. Ik wens jullie het beste voor de toekomst, en wens jullie het allerbeste. Het is lastig voor mij om de juiste woorden te vinden, maar jullie zullen altijd veel voor mij blijven betekenen. Ik ben trots op alles wat we voor deze club hebben betekend. Bedankt allemaal”, aldus een emotionele Casper Nielsen, die volgend seizoen dus een blauw-zwart tenue aantrekt.

