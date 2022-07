Surfen, de kinderkamer verven of broer voor het eerst in 10 jaar bezoeken: zo vieren onze politici hun vakantie

Er kan weer gereisd worden, en ook de leiders van het land gooien de riemen af. Alhoewel, er zijn er evengoed die thuis aan de slag gaan, want “de kinderkamer moet nog worden geverfd”. Noblesse oblige, de meest ondernemende reiziger is de premier, maar voorts blijft toch vooral het oude continent erg in trek. Van Vlaamse regering over federale tot partijvoorzitters: zo gaan zij door het zomerreces.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) - Verenigde Staten: “Laatste vakantie met de kinderen.”

“We gaan een rondtocht doen in de Verenigde Staten. Vooral Wyoming, Utah, Arizona en Nevada. We willen vooral natuurparken gaan bezoeken”, zegt De Croo. De kinderen van de premier worden al wat ouder, “het is misschien één van de laatste reizen die we samen doen met het hele gezin.”

Minister Vincent Van Peteghem (CD&V)Vincent Van Peteghem gaat even relaxen in Avignon, “lekker eten met mijn echtgenote en met het dochtertje spelen in het zwembad”. Minister Petra De Sutter(Groen)Petra De Sutter verkent samen met haar vrouw de Vallei van de Oise, in Frankrijk.

© Kris Van Exel

Minister Annelies Verlinden (CD&V) - Zwitserland: “Van Zwitserse bergen naar het strand van Wenduine.”

“Ik ga op reis naar Zwitserland”, laat Verlinden weten. Daar geniet ze vooral van de berglucht en de rust. Als ze nog tijd over heeft gaat ze ook nog even naar de Belgische kust. “Ik ga al mijn hele leven naar Wenduine, dat voelt écht als thuiskomen.”

Minister Frank Vandenbroucke(Vooruit)Frank Vandenbroucke gaat wandelen in de Dolemieten met zijn wederhelft. Minister Tinne Van der Straeten(Groen)Tinne Van der Straeten wil graag op vakantie gaan naar Frankrijk, maar moet nog even de kat uit de boom kijken in het energiedossier. Haar vakantie staat nog niet vast.

© BELGA

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) - Italië: “Twee weken naar dorpje in Toscane.”

De minister-president van Vlaanderen Jan Jambon zit nu in het Zuiden van Frankrijk. “Tot het eind van deze week zit ik in Avignon voor een festival, maar dat is deels ook voor het werk”, zegt Jambon. Vanaf half augustus gaat de minister-president echt op vakantie. “Ik ga naar Toscane. Daar is een dorpje, in de provincie Siena, waar ik elk jaar naar toe trek.”

Minister Bart Somers (Open VLD) - Zweden: "Met de camper en fietsen naar Zuid-Zweden.”

“Ik ga met de camper fietsen in Zuid-Zweden”, vertelt hij. “Vooral voor de natuur, maar ik wil ook wat cultuur meepikken.” Zo wil Somers lange fietstochten maken en de Zuid-Zweedse steden bezoeken. “We gaan wandelen en fietsen tussen Malmö, Lund en Goteborg.”

Minister Jo Brouns (CD&V) - Tirol: “Lange bergwandelingen in Tirol.”

De nieuwste minister uit de Vlaamse regering Jo Brouns (CD&V) trekt naar Tirol, in Oostenrijk. Niet om te jodelen, maar “om veel te bewegen”, zegt Brouns. Hij en zijn gezin maken graag lange bergwandelingen.

Minister Benjamin Dalle (CD&V) - Portugal: “Surfen in Portugal.”

De jongste minister uit de Vlaamse regering trekt met zijn vrouw en drie kinderen naar het Portugese binnenland. “We gaan kamperen in Portugal. Daarna ga ik leren surfen met de kinderen aan de Atlantische kust. Het is ook de eerste vliegvakantie van mijn kinderen. Dat is spannend.”

Minister Mathias Diependaele (N-VA) - Duitsland: “Schluchtensteig in het Zwarte Woud.”

Minister Diependaele is op dit moment ‘Schluchtensteig’ aan het bewandelen, een gekende wandelroute in het Duitse Zwarte Woud. “Daarna ga ik nog met mijn vrouw en kinderen naar Griekenland.”

Staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) - Montenegro: “Montenegro met man en kinderen.”

Staatssecretaris van Asiel en Migratie trekt met man en kinderen naar Montenegro. “Het is de perfecte combinatie van prachtige natuur, boeiende cultuur en lekker eten.” Ze gaat erheen om het hoofd even te legen, “maar als de plicht roept, dan keer ik meteen terug naar België.”

© luc daelemans

Minister Meryame Kitir (Vooruit) - Griekenland: “Kreta verkennen en De Draaischijf lezen.”

“Ik ga Kreta verkennen”, zegt Kitir. “Maar ik ga ook boeken lezen, zoals De Draaischijf van Tom Lanoye.” Ze wil vooral ook genieten van natuur en vrienden.

Voorzitter Bart De Wever (N-VA) - Centraal-Europa : “Op stedentocht door het Oostenrijks-Hongaarse rijk.”

Bart De Wever gaat steden bezoeken in Centraal-Europa, zoals Praag en Wenen. “Die laatste stad wil ik nog eens met eigen ogen zien. Wie weet doe ik er wel inspiratie op voor Antwerpen.” Ook wil hij met zijn kinderen een duik nemen in het zwembad. “Ik kan de nood daaraan meestal afleiden aan hoeveel keer mijn kinderen met hun ogen draaien als ik ze weer meesleur naar een museum.”

Co-voorzitter Jeremie Van Eeckhout (Groen) - Finland: “Voor het eerst in tien jaar mijn broer bezoeken in Finland.”

Van Eeckhout komt uit een gezin van zes kinderen. “De meeste broers en zussen zie ik vaak. Mijn oudste broer Samuel woont in Oulu, in Finland. Door covid hebben we elkaar een hele tijd niet gezien.” Voor tien dagen zal hij met vrouw en dochters zijn broer bezoeken. Tegelijk gaat Van Eeckhout van de politieke luwte gebruikmaken om zich in te werken in politieke dossiers.

Voorzitter Sammy Mahdi (CD&V) - Cyprus: “Bourgondiër in Cyprus.”

“Ik ga met vrienden naar Cyprus”, zegt Mahdi. “Ik ga vooral voor platte rust en om boeken te lezen. Zo kan ik inspiratie opdoen voor het komende politieke jaar.” Tegelijk zal Mahdi ook ”wijn proeven en van de lokale keukentjes genieten.”

© Kristof Vadino

Voorzitter Conner Rousseau (Vooruit) - Frankrijk en Spanje: “Zon, zee, strand in Zuid-Frankrijk.”

Conner Rousseau trekt naar Frankrijk. “Ik ga naar Zuid-Frankrijk met mijn broer. Daar ga ik genieten van de zon, de zee en het strand.” Rousseau is ook niet vies van “een feestje, af en toe”. Nadien trekt hij richting Barcelona. In het laatste weekend van juli organiseert Rousseau het Walhalla-festival in Sint-Niklaas.

Voorzitter Raoul Hedebouw (PVDA) - Frankrijk: “Een roséke in de Franse Ardèche.”

Hedebouw wil in de Franse Ardèche “een roséke drinken en tijd doorbrengen met mijn kinderen.” Samen met zijn vrouw en kinderen wil hij er een mooi moment van maken. Nadien knijpen Hedebouw en zijn vrouw er nog even met z’n tweetjes tussenuit. “Ik ga samen met mijn vrouw wandelen in Noord-Frankrijk.” Hedebouw zijn gsm staat uit tijdens zijn vakantie. “De wetstraat laat me twee weken koud.”

Minister Hilde Crevits (CD&V)Crevits gaat dit jaar naar Zuid-West-Engeland om te wandelen.Minister Ben Weyts (N-VA)Ben Weyts trekt met het gezinnetje naar Karinthië, een grensstreek tussen Oostenrijk en Slovenië. Minister Lydia Peeters(Open VLD)Lydia Peeters blijft thuis in Dilsen-Stokkem. Van daaruit plant ze ook lange fietstochten in het Maasland.

© Tom Palmaers

Minister Zuhal Demir (N-VA)Zuhal Demir trekt met dochtertje Rozanne naar “de grootste zandbak in Vlaanderen”: het Noordzeestrand.

Co-voorzitter Nadia Naji (Groen)

Nadia Naji trekt voor de eerste keer ooit naar Frankrijk.

Voorzitter Tom Van Grieken (Vlaams Belang)Tom Van Grieken trok drie dagen naar Limburg, maar stroopt nu de mouwen op om de kinderkamer te verven. Voorzitter Egbert Lachaert (Open VLD)Egbert Lachaert, die eind juli vader wordt, trekt naar het Franse Auvergne “om de slapeloze nachten in een mooie omgeving door te brengen”.