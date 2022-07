AC Milan-middenvelder Bakayoko niet te spreken na foutieve aanhouding: “Leven in gevaar gebracht”

Bakayoko reageerde dinsdagavond teleurgesteld en boos op de feiten. “Ik wou een kleine video maken over wat er enkele dagen geleden is gebeurd en wat er allemaal op sociale media is verschenen”, vertelt Bakayoko op Instagram. “De autoriteiten hebben gecommuniceerd dat het een fout was van politieagenten die daarvan op de hoogte werden gesteld door een derde officier.”

“Ik heb geen enkel probleem met fouten maken want dat is menselijk, maar ik heb wel een probleem met de manier waarop ze de arrestatie uitvoerden. Het ging verder dan het hoefde. Waarom deden ze niet gewoon een check door bijvoorbeeld naar mijn rijbewijs te vragen of door een beetje te communiceren?”, was Bakayoko teleurgesteld.

“In de video die op sociale media verscheen zie je lang niet alles. Dat is bijna het kalmste moment van wat er allemaal gebeurd is. Er werd een geweer op een meter van mij gehouden: ze hebben het leven van mij en de andere persoon in de auto in gevaar gebracht. Het is fout, zeker als je weet dat er geen zekerheid was over de dader.”

De Milanese politie gaf na de arrestatie nog de uitleg dat Bakayoko en zijn medepassagier in dezelfde auto reden als de daders van een schietpartij enkele uren eerder. Ook de beschrijving van Bakayoko leek identiek op die van een van de schutters.