Vanuit deze vrachtwagen controleert de politie of je niet belt achter het stuur

Wat doet een gewone vrachtwagen in het defilé voor de Nationale Feestdag zullen velen zich donderdag ongetwijfeld afvragen. Het gaat om de eerste anonieme vrachtwagen van de federale wegpolitie.

Een defilé met of zonder koninklijke escorte, dat was woensdagavond nog niet helemaal duidelijk. De ruiters hadden een stakingsaanzegging ingediend en stonden ook niet op de officiële lijst met deelnemers. Maar dinsdag oefenden ze wel met de rest van de deelnemers.

Bij die deelnemers dit jaar een ruime delegatie vrijwilligers en hulpverleners die hielpen na de overstromingen van vorige zomer in Wallonië.

En verder vooral politie en leger.

Voor veel bezoekers zal het tijdens het luchtdefilé de eerste kennismaking zijn met de Airbus 400M, de opvolger van de C130 transportvliegtuigen van Defensie.

© rr

De federale politie nodigde collega’s van Frankrijk, Nederland en Luxemburg uit om met hun aanvalsvoertuigen te tonen.

De speciale eenheden rijden ook mee op hun motoren. Want net als het snelle responsteam van de Antwerpse politie hebben ook de speciale eenheden, die onder meer tussenkomen bij gijzelingen en terrorisme, nu motoren voor snelle interventies.

Minder spectaculair om zien, maar wel nuttig om weten is dat de snelwegpolitie Oost-Vlaanderen over een anonieme vrachtwagen beschikt die donderdag mee zal rijden in het defilé.

“Gsm-gebruik tijdens het rijden is een van de belangrijkste vormen van afleiding en verhoogt de kans op ongevallen aanzienlijk. Vanuit de vrachtwagen hebben patrouilles een beter zicht op wat chauffeurs doen tijdens het rijden”, klinkt het.

Het voertuig wordt onder meer ingezet op de E40 van en naar de kust. Niet alleen voor bellen achter het stuur, ook voor andere inbreuken te kunnen vaststellen.

Het volledige programma van de Nationale Feestdag kan je hier vinden.