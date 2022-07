Kamer stemt in met ontslag van directeurs Gegevensbeschermingsautoriteit

Het ging om een geheime stemming. De Kamer volgt de aanbeveling van de commissie Justitie, die wekenlang achter gesloten deuren had beraadslaagd over het lot van het duo. De ontslagprocedure werd in maart opgestart na een audit van het Rekenhof. Tijdens de hoorzittingen kwamen ook Dereppe en Stevens aan bod.

De GBA gaat al maanden gebukt onder een diepe malaise. De vijf directeurs van de dienst staan elk in voor een eigen afdeling, maar kwamen onderling niet langer overeen. Alexandra Jaspar nam eind vorig jaar al ontslag omdat de organisatie volgens haar ten prooi viel aan belangenvermenging en een gebrek aan integriteit. Zij wordt vervangen door GBA-juriste Cédrine Molière, besliste de Kamer eeder.

De instelling kwam door de malaise ook op de radar van de Europese Commissie terecht, die onder meer bezwaar maakte tegen de functie van federaal topambtenaar Frank Robben in het kenniscentrum van de GBA. Hij zette in februari een stap terug.