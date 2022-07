Moeder en dochtertje spoorloos: wie zag Bénédicte (35) en Léa (8)?

Bénédicte en haar dochtertje namen op vrijdag 15 juli omstreeks 9 uur de trein vanuit het station Guillemins in Luik naar Oostende. Daar logeerden ze het weekend in hotel HEB, in de Koningsstraat in Oostende.

Dinsdag 19 juli checkten ze rond 19.30 uur plots uit en vertrokken ze. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen.

Familie en gerecht maken zich zorgen en verspreiden daarom onmiddellijk een opsporingsbericht.

Bénédicte is 1m77 lang en heeft halflang blond haar in een carré. Zij heeft tatoeages op de beide onderarmen. Zij is in het bezit van een grijze tas op wielen. Zij droeg een blauw topje en een jeans short. Léa is tussen 1m40 en 1m50 lang en heeft lang blond haar. Zij droeg een roze T-shirt.

Wie hen gezien heeft of weet waar ze momenteel verblijven, wordt gevraagd contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000. U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.