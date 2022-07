Dronebeelden tonen ravage na verwoestende brand bij Londen: “Ik heb niets meer”

De hitte in Groot-Brittannië is officieel bestempeld als een ramp. Verschillende buitenwijken van Londen werden geteisterd door een grote brand, die niet onder controle te krijgen was. Vooral de wijk Wennington kreeg het zwaar te verduren: door een brandje in een droog grasveld, raakten er acht woningen verwoest. Een vrouw werd getroost door haar familieleden: haar volledige woning en al haar bezittingen zijn in vlammen opgegaan. Enkele andere bewoners van de wijk keerden later vandaag terug om de schade op te meten.