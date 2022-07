Drie mensen gespiest door stier in Spanje

In de regio Valencia, in Spanje, zijn drie mensen omgekomen nadat ze gespiest werden door een stier. Het is een traditie om de dieren door de straten te jagen. Voor twee Spanjaarden en een Franse toerist liep het verkeerd af.

Twee slachtoffers, 50 en 56 jaar oud, stierven nadat ze door stieren waren aangevallen in een buitenwijk van de stad Valencia. Het derde slachtoffer, een Franse toerist van in de zestig, werd begin juli in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in een dorp in de buurt van Alicante was gespietst. Hij overleed begin deze week aan zijn verwondingen.

Het stierenrennen zijn in Spanje vooral tijdens de zomer een traditie om patroonheiligen te vieren, eisen regelmatig slachtoffers.

Tijdens het stierenrennen wordt een kleine groep stieren (zes stieren en zes ossen of gecastreerde stieren) losgelaten op een afgezette route door de straten van een stad. Op het moment dat de stieren worden losgelaten rent een menigte, meestal gekleed in witte kleding met een rode sjaal, voor de stieren uit.

© AFP

© AFP

© ISOPIX

De beroemdste stierenrennen zijn elk jaar in het noordelijke Pamplona, waar honderden lopers proberen zo dicht mogelijk bij zes vechtstieren te komen tijdens een race van 850 meter in de geplaveide straten van de stad. Dit jaar werden in totaal vijf mensen gespietst tijdens de festiviteiten, maar niemand raakte ernstig gewond. Sinds 1911 verloren daar echter minstens zestien hardlopers het leven.

In Valencia werd traditiegetrouw een “vuurstier” met aan zijn hoorns brandende pekfakkels of vuurwerk door de straten gejaagd. Maar dat is sinds 2016 verboden.