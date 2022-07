Schepen Jeroen Vandromme (rechts) en Rudi Vandewiele bij de gestripte boom in de nieuwe speelzone. — © Thijs Pattyn

Houthulst

“Dit moet stoppen!” In Houthulst kijkt men lijdzaam toe hoe steeds meer bomen in de “mooiste speelzone van de gemeente” voor het derde jaar op rij gestript worden, waardoor ze afsterven en een gevaar vormen voor spelende kinderen. Nu dit “ecovandalisme” uitbreidt naar een nieuwe speelzone, doet de gemeente een oproep naar tips. “Nooit eerder was het zo erg.”