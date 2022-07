Gastland en topfavoriet Engeland kruipt door het oog van de naald na 2-1 overwinning tegen Spanje op EK vrouwenvoetbal

Gastland Engeland heeft de kwalificatie voor de halve finale van het EK niet cadeau gekregen. Tegen Spanje kropen de Engelse voetbaldames door een klein gaatje: slechts een kleine tien minuten voor tijd lukte Engeland de gelijkmaker, in de verlengingen ging het nog over Spanje na een serieuze knal van Stanway.

In de tweede helft nam een sterk Spanje de voorsprong na een knappe combinatie, afgerond door Esther Gonzalez. Engeland leek op weg naar de uitschakeling, maar in de 84e minuut knikte Ella Toone de cruciale gelijkmaker alsnog tegen de touwen: de vreugde-uitbarsting in Engeland was immens.

En in de verlengingen ging Engeland nog helemaal over de Spaanse voetbalvrouwen na een schitterende knal van Georgia Stanway. Spanje drong in de tweede verlenging nog wel aan, maar scoren lukte niet meer. Geen stunt dus van de Spanjaarden, topfavoriet Engeland blijft nog steeds in de running om Nederland op te volgen als Europees kampioen.

