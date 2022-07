Biden kondigt nieuwe maatregelen tegen klimaatverandering aan

Enkele dagen nadat een groot investeringsprogramma met daarin ook klimaatmaatregelen sneuvelde in de Senaat, voert Amerikaans president Joe Biden een reeks nieuwe klimaatmaatregelen in met presidentiële decreten. Dat maakte het Witte Huis woensdag bekend.

Het gaat onder meer om het stimuleren van de offshorewindindustrie en steunmechanismen om gemeenschappen te helpen om zich te wapenen tegen hogere temperaturen. Zo krijgt rampenbestrijdingsdienst FEMA 2,3 miljard dollar voor een programma om gemeenten beter bestand te maken tegen onder meer hittegolven, droogte, natuurbranden, overstromingen en orkanen.

“Klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor onze natie en de wereld”, zei Biden woensdag tijdens een bezoek aan een voormalige kolencentrale in de staat Massachusetts, waar in de toekomst stroomkabels van offshorewindparken aan land zullen komen. De Verenigde Staten stoten na China de meeste broeikasgassen uit.

Noodtoestand

Tot nu toe slaagde Biden er niet in om veel vooruitgang te boeken met zijn klimaatplannen, een van zijn belangrijke campagnepunten. De president krijgt ze niet door de Senaat, waar de Democraten maar een flinterdunne meerderheid hebben en dus steeds alle neuzen in dezelfde richting moeten krijgen. Enkele dagen geleden blokkeerde de Democratische senator Joe Manchin opnieuw een economisch programma met klimaatmaatregelen, goed voor miljarden dollars aan investeringen. Hij komt uit West Virginia, waar de grootste energie- en vooral steenkoolproducenten van het land thuis zijn.

Het Witte Huis overweegt nu om een klimaatnoodtoestand uit te roepen, bevestigde een woordvoerder dinsdag al. Dat zou Biden toelaten om federaal geld te herbestemmen, bijvoorbeeld om extra in te zetten op hernieuwbare energie, en olie- en gasboringen te blokkeren.