“Ford schrapt tot 8.000 jobs”

Ford is van plan om in de komende weken tot wel 8.000 jobs te schrappen. Zo wil de Amerikaanse autobouwer de winst verhogen en de overstap naar elektrische motoren versnellen. Dat bericht het financieel persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

In maart splitste Ford zijn activiteiten op in twee bedrijfstakken: Ford Model e focust op elektrische wagens, Ford Blue op auto’s met verbrandingsmotoren. Het is in die laatste afdeling waar de klappen zouden vallen. Daarnaast zouden doorheen heel het bedrijf operationele functies verdwijnen.

De inkrimping van het personeel zal volgens Bloomberg naar verwachting geleidelijk worden doorgevoerd en zou deze zomer al van start kunnen gaan. Het gros van de jobs zou sneuvelen in de Verenigde Staten, waar Ford zowat 31.000 werknemers telt. De plannen zijn nog niet definitief en kunnen nog veranderen, luidt het ook.

CEO: “Te veel mensen”

Ford-CEO Jim Farley wil de kosten tegen 2026 met 3 miljard dollar verminderen. In februari gaf hij al te kennen dat Ford “te veel mensen” in dienst heeft en dat het bedrijf afslanken noodzakelijk is om meer winst te maken.

Bij de bekendmaking van de opdeling van de Ford-activiteiten in maart zei Farley dat hij van Ford Blue “de winst- en geldmotor voor de hele onderneming” wil maken. De verbrandingsmotoren moeten winstgevender zijn om de elektrische ambities van Ford te kunnen financieren.

De constructeur krikte zijn investeringen in elektrische auto’s op met 50 miljard dollar en tekende een plan uit om tegen 2026 jaarlijks 2 miljoen elektrische auto’s van de band te laten rollen.