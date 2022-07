Volgens exploitant vandaag evenveel gas door Nord Stream als voor onderhoud

Door de pijpleiding Nord Stream 1, die van Rusland via de Baltische Zee naar Duitsland loopt, zou donderdag evenveel aardgas gestuurd worden als voor het onderhoud dat vorige week van start ging. Dat blijkt uit voorlopige gegevens die in de nacht op donderdag zijn gepubliceerd op de website van de exploitant.

Via Nord Stream zou iets minder dan 30 miljoen kilowattuur gas per uur worden geleverd, of zowat 700 gigawattuur per dag. Het aangekondigde volume komt neer op zo’n 40 procent van de capaciteit en is ongeveer hetzelfde als wat Rusland voor het onderhoud door de pijpleiding stuurde.

De cijfers zijn wel onder voorbehoud, het gaat om zogenaamde nominaties. Voor netbeheerders zijn die belangrijk, maar ze kunnen tot kort voor de eigenlijke levering nog gewijzigd worden.

Volgens het hoofd van de Duitse netbeheerder Bundesnetzagentur, Klaus Müller, gebeurden er woensdagavond al dergelijke hernominaties. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zou hebben laten weten dat donderdag zowat 530 gigawattuur zou worden geleverd, ofwel ongeveer 30 procent van de capaciteit, zo zei hij op Twitter. Eerder op woensdag bedroegen de nominaties volgens Müller nog 800 gigawattuur.

Europese sancties

Over de hervatting van de gasleveringen via Nord Stream 1 waren de laatste dagen twijfels herrezen. Er rees bezorgdheid dat Russisch president Vladimir Poetin de gaskraan zou toedraaien als reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

In juni had Moskou de capaciteit van de belangrijke pijpleiding al met 60 procent verminderd, met een nieuwe prijsopstoot van aardgas in Europa tot gevolg.