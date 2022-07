Geen bewijs dat Poetin ziek is, zegt CIA: “Hij is veel te gezond”

“Er zijn veel geruchten over de gezondheid van president Poetin”, zei CIA-voorzitter Wiliam Burns tijdens het Aspen Security Forum in Colorado. “Maar zover wij kunnen zeggen is hij veel te gezond.” Dat laatste werd met gelach onthaald, waarop Bruns al lachend zei dat het niet het officiële standpunt van de CIA is. Bewijs voor de slechte gezondheid of mogelijk zelfs de kanker waar hij aan leidt, is er dus niet volgens de CIA.

LEES OOK. Oekraïne en Rusland spreken steeds dreigendere taal, maar kunnen ze die ook hard maken? En waarom valt altijd de naam Cherson?

Burns ging in Colorado verder door te zeggen dat hij gelooft dat Poetin ervan “overtuigd is dat het zijn taak als leider van Rusland is om Rusland weer tot een grote mogendheid te maken. Hij gelooft dat de sleutel daartoe ligt in het opnieuw creëren van een invloedssfeer in de buurlanden van Rusland en dat kan niet zonder controle over Oekraïne.”

De plannen van de Russische president zijn gebaseerd op “zeer gebrekkige veronderstellingen en een aantal echte illusies, met name over Oekraïne en de wil om weerstand te bieden”, zei Burns die in het verleden ambassadeur in Rusland was en in november nog naar Rusland trok om te waarschuwen voor de gevolgen van een invasie. “Poetin gelooft echt in zijn retoriek. Ik heb hem in de loop der jaren privé horen zeggen dat Oekraïne geen echt land is. Nou, echte landen vechten terug. En dat is wat de Oekraïners hebben gedaan.”

CIA-voorzitter William Burns zei dat er geen bewijs is dat Poetin ziek is. — © AFP

(sgg)