Ranil Wickremesinghe officieel beëdigd als nieuwe president van Sri Lanka

Ranil Wickremesinghe is donderdag beëdigd als de achtste president van Sri Lanka. Hij blijft in beginsel staatshoofd tot de verkiezingen in 2024.

Wickremesinghe was premier toen president Gotabaya Rajapaksa afgelopen week tijdens massale protesten het land uit vluchtte en vervolgens ontslag nam. Hij werd toen waarnemend president en is woensdag door de parlementariërs als het nieuwe staatshoofd geïnstalleerd. Donderdag is hij door opperrechter Jayantha Jayasuriya officieel beëdigd.

Sri Lanka is economisch volkomen ingestort. Het tien jaar terug erg welvarende land, met sterke economische groei en afname van de armoede, stak zich in de loop der jaren steeds dieper in de schulden en was in 2016 al bijna bankroet. Het land werd economisch zwaar getroffen door het wegblijven van toeristen tijdens de wereldwijde coronamaatregelen en bezwijkt nu onder de schuldenlast.