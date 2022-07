KDB in the USA: Kevin De Bruyne laat nieuw rood-zwart uitshirt Manchester City meteen blinken met twee fraaie goals

Net zoals de andere Engelse topclubs speelt ook Manchester City enkele vriendschappelijke wedstrijden over de grote plas. De Citizens namen het vannacht op tegen het Mexicaanse Club América en won met 2-1. Goalgetter in matchwinnaar van dienst: aanvoerder Kevin De Bruyne (31). Ook Michy Batshuayi en Sambi Lokonga maakten indruk in een vriendschappelijke pot.

Een oefenmatch of een finale van een groot toernooi: Kevin De Bruyne wil altijd het beste van zichzelf geven. Dat deed hij vannacht ook in het NRG Stadium in Houston. In de fonkelnieuwe en vreemd aanvoelende rood-zwarte shirts deed KDB al na een half uur de netten trillen. Na een knappe actie borstelde hij de bal van net buiten de zestien tegen de touwen. América-doelman Guillermo Ochoa (ex-Standard) kon er niet bij.

Een kwartier later maakte Club América in de naam van Henry Martin gelijk, maar op slag van rust was het opnieuw prijs voor De Bruyne. Na een heerlijke assist van Riyad Mahrez schoof hij de bal door de benen van Ochoa in het net, 2-1.

Na rust werd niet meer gescoord. De Bruyne werd na zeventig impressionante minuten vervangen door de 19-jarige James McAtee.

© AFP

© AFP

Bij City bleef megatransfer Erling Haaland, die deze zomer voor 60 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, nog het hele duel op de bank. Hij krijgt mogelijk zijn kans zaterdag, in de oefenmatch in Green Bay (Wisconsin), tegen Bayern München.

© AFP

© USA TODAY Sports

Batsman krijgt minuten bij Chelsea, Lokonga bij Arsenal

Ook twee andere Belgen, Michy Batshuayi (Chelsea) en Albert Sambi Lokonga (Arsenal), kwamen woensdagnacht in actie. Batshuayi stond aan de aftrap voor Chelsea bij Charlotte. Hij werd aan de pauze gewisseld en zag zijn team na strafschoppen verliezen (1-1 na pen. 5-3).

Batshuayi verloor uiteindelijk met Chelsea tegen het Amerikaanse Charlotte. — © AFP

Sambi Lokonga mocht het eerste uur meespelen voor Arsenal bij Orlando. Onze landgenoot gaf de assist voor het openingsdoelpunt van Martinelli. De Gunners wonnen uiteindelijk met 1-3.