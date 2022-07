Gaslevering via Nord Stream 1 hervat

Na onderhoud aan Nord Stream 1 zijn de gasleveringen via de Duits-Russische pijpleiding donderdagochtend hervat. “Er stroomt weer gas”, aldus een woordvoerder van Nord Stream AG, die benadrukt dat het nog wel een tijd zal duren eer de volledige transportcapaciteit zal worden benut.

Volgens de woordvoerder stroomde het gas bij de laatste telling ongeveer even snel als voor het onderhoud, wat neerkomt op zowat 67 miljoen kubieke meter per dag. “Dat komt overeen met 40 procent benutting van de maximumcapaciteit”, voegde hij toe. De aangekondigde hoeveelheden kunnen echter in de loop van de dag nog veranderen.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom had afgelopen nacht al aangekondigd dat donderdag zowat 530 gigawattuur zou worden geleverd, ofwel ongeveer 30 procent van de capaciteit.

Over de hervatting van de gasleveringen via Nord Stream 1 waren de laatste dagen twijfels herrezen. Er rees bezorgdheid dat Russisch president Vladimir Poetin de gaskraan zou toedraaien als reactie op de Europese sancties vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

In juni had Moskou de capaciteit van de belangrijke pijpleiding al met 60 procent verminderd, met een nieuwe prijsopstoot van aardgas in Europa tot gevolg.