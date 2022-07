Als een echte Lassie: hond leidt redders naar gewond baasje in wildernis

Het 53-jarige baasje van Saul viel tijdens het wandelen in Tahoe National Forest in Californië iets meer dan twintig meter naar beneden van een bergkam. Door zijn val brak hij zijn heup en verschillende ribben. Hij kon naar de hulpdiensten bellen maar het duurde uiteindelijk zeven uur eer ze de man konden vinden. En dat deden ze uiteindelijk met de hulp van Saul. De reddingswerkers waren de omgeving aan het uitkammen toen ze de hond aantroffen. De hond zou direct oogcontact gemaakt hebben met de reddingswerkers en liep toen in de richting van zijn baasje.

Sergeant Dennis Haack vertelde aan de The New York Times dat hij eerst sceptisch was. Maar de hond rende 180 meter door het bos en begon toen op en neer te springen en in rondjes te lopen. De reddingswerkers volgden de hond en troffen uiteindelijk het slachtoffer aan.

Zij konden de man in veiligheid brengen en brachten hem naar het ziekenhuis.