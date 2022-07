Italiaanse premier Draghi stapt nu definitief op

Gezien de stemming van woensdagavond in de Senaat “verzoek ik de zitting te schorsen omdat ik naar de president van de Republiek zal gaan om hem te informeren over mijn besluit”, verklaarde Draghi donderdag in de Kamer van Afgevaardigden in Rome. Hij trok daarna naar president Mattarella waar hij zijn ontslag aanbood. Dat meldt het staatshoofd in een mededeling. Het is momenteel niet duidelijk of Mattarella het parlement zal ontbinden of vervroegde verkiezingen zal aankondigen.

De Italiaanse regering bevond zich al enige tijd in een diepe crisis, nadat de regeringspartij Vijfsterrenbeweging vorige week niet instemde met een pakket aan steunmaatregelen. Draghi had aangegeven zijn ontslag in te dienen wanneer dat zou gebeuren, maar president Mattarella weigerde dat ontslag.

Daarop riep Draghi op om het “vertrouwenspact” tussen de partijen in zijn regering van nationale eenheid opnieuw op te bouwen en liet woensdag een vertrouwensstemming organiseren in de Senaat over de vraag of hij al dan niet moet blijven regeren. Coalitiepartners Lega, Forza Italia en de Vijfsterrenbeweging lieten echter weten dat ze niet zouden deelnemen aan de stemming. Draghi won de stemming wel, maar niet met de brede meerderheid waarop hij had gehoopt.

Daarop diende Draghi donderdag zijn ontslag voor de tweede keer in. De president heeft hem wel gevraagd om voorlopig aan te blijven als premier in lopende zaken tot er een nieuwe regering is.

