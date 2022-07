1-0 voor Twitter: rechtbank legt vroege datum vast voor proces tegen Elon Musk

Nu de overname van Twitter niet doorgaat, sleept het sociale media-bedrijf de miljardair voor de rechtbank. Laatstgenoemde heeft nu bepaald dat het proces in oktober zal plaatsvinden: een klap voor Musk want hij vroeg om het proces pas te laten doorgaan in februari volgend jaar.

1-0 voor Twitter dus. De advocaten van Musk vroegen naar eigen zeggen een latere procesdatum om hun verweer voor te bereiden. Met name: het verder analyseren van alle data om aan te tonen dat Twitter moedwillig verborgen heeft hoeveel spam-accounts en -bots actief zijn op de site. Musk had aanvankelijk 44 miljard dollar geboden voor het bedrijf, maar trok dat bod in. Via de rechtbank wil Twitter de overname alsnog forceren of op z’n minst de geleden schade terug te vorderen.

Het hogere vermeende aantal bots is het argument dat Musk aanhaalde om de overname niet te laten doorgaan. Musk claimt dat Twitter die steeds onderschat heeft en dat ze op die manier de waarde van het bedrijf overschatten. Tijdens de zitting oordeelde de rechter dat de demarche van Musk een “zweem van onzekerheid” over de toekomst van het bedrijf gelegd heeft. “Uitstel dreigt onherstelbare schade aan te richten”, klonk het. “Hoe langer dat uitstel, hoe groter het risico (op die schade red.).”

