Dit mag je verwachten van het militair en burgerlijk defilé op de nationale feestdag

Traditioneel begint de koninklijke familie de feestelijkheden van de 21ste juli met het Te Deum in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel. Maar waar het meest naar uitgekeken wordt is het burgerlijk en militair defilé op het Paleizenplein. Dat zal donderdag om 16.00 uur van start gaan. Verwacht wordt dat Koning Filip en Koningin Mathilde, prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent, prinses Claire, prinses Delphine en haar echtgenoot James O’Hare aanwezig zullen zijn.

Op 21 juli wordt elk jaar hulde gebracht aan de veiligheids- en hulpdiensten van ons land, zoals het leger, de politie, de brandweer of de civiele bescherming. Dit jaar staat de Directie van de speciale eenheden (DSU) extra in de kijker door hun 50-jarig bestaan. Daarnaast zijn ook vijftig Belgen die met kleine daden een groot verschil maken, aanwezig op deze plechtigheid.

Militaire parade

Donderdag wordt er gestart met de Koninklijke muziekkapel van de Marine. Daarna volgen de veteranen, de Koninklijke Marine Kadettenkorps, de Luchtcadetten, de Belgian Defence Cadets en de junior commando’s. Dan zal generaal-majoor Pierre Gérard, commandant van de Landcomponent, verschijnen. Hij wordt begeleid door 13 motoren van de Militaire Politie.

Om 16.17 uur zullen F-16 vliegtuigen met de nationale driekleur het luchtdéfilé boven het koninklijk paleis in Brussel openen. Daarna volgen de A109- en NH90-helikopters, de SF260 trainingstoestellen, een Franse Xingu en Belgische A400M en Falcon7X transporttoestellen. Er wordt afgesloten met een tanker-transport MRTT–F16 combinatie. De vliegtuigen zullen vertrekken vanop verschillende vliegbasissen om precies op het juiste moment over Brussel te vliegen.

© BELGA

Na het luchtdefilé is het de beurt aan het militair defilé te voet. De Koninklijke muziekkapel van de Luchtmacht opent. Daarna is het de beurt aan verschillende detachementen van de Koninklijke Militaire School en de Koninklijke School voor Onderofficieren. Vervolgens zullen detachementen van onder andere het Eurocorps, de landcomponent, de Marinecomponent, de luchtcomponent en de Medische Component over het Paleizenplein paraderen.

Zij worden gevolgd door de gemotoriseerde voertuigen. Onder andere DOVO en het Special Operations Regiment vaardigden enkele voertuigen af.

Opvallend is dit jaar ook de aanwezigheid van een Caesar. Dat is een Frans systeem voor zware artillerie, waarvan ons land er al negen heeft, maar die capaciteit wil uitbreiden tot 28. Het gaat om een vrachtwagen uitgerust met een lange-afstandsgeschut. De Franse president Macron kondigde half juni aan dat Frankrijk zes extra Caesars zal leveren aan het Oekraïense leger. Aan het begin van het conflict werden er al twaalf geleverd.

Er zal ook een ander Frans voertuig meerijden in het militair defilé donderdag. Het gaat om een Griffon, een pantservoertuig waarvan België er enkele tientallen besteld heeft in het kader van een partnerschap met Frankrijk.

© BELGA

Aan het einde van het defilé zal er ook een dynamische demonstratie worden opgevoerd. Een primeur voor ons land. Er zullen Piranha’s, gepantserde voertuigen op acht wielen met een kanon, te zien zijn en er zullen ook special forces gedropt worden vanuit een politie- en Tigerhelikopter.

Burgerlijke parade

Daarna is het de beurt aan de burgerlijke parade. Er zullen onder meer detachementen de Nationale politieacademie paraderen, maar ook brandweerkadetten en de jeugdbrandweer nemen deel aan het defilé. Tijdens het gemotoriseerde gedeelte zullen tal van voertuigen van de geïntegreerde politie verschijnen, maar ook voertuigen van de Douane en Accijnzen en de Civiele Veiligheid passeren de revue. Voertuigen van B-Fast, de FOD Volksgezondheid en het Rode Kruis zullen het defilé afsluiten.

