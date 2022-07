Nieuwe beelden tonen onnoemelijk leed door bombardementen in Oekraïne: vader houdt urenlang hand vast van overleden zoon

Het zijn hartverscheurende beelden. In de Oekraïense stad Charkov zit een vader op straat langs het lichaam van zijn overleden tienerzoon. Hij houdt zijn hand vast terwijl hij bidt.

De 13-jarige Dmitro stond woensdagochtend samen met zijn zus te wachten op de bus na een dansles in de wijk Saltivka toen de stad gebombardeerd werd. De jongen overleed ter plekke. Zijn 15-jarige zus Ksenia kon gered worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook een ouder koppel overleed door de aanval. Volgens ooggetuigen zat de vader van Dmitro twee uur langs het lichaam van de jongen voordat reddingswerkers hem in een lijkzak staken en wegbrachten.

© EPA-EFE

Ihor Terekhov, de burgemeester van Charkov, zei dat de Russische strijdkrachten een Uragan meervoudige raketwerper gebruikten, waardoor sommige granaten neerkwamen bij de bushalte in een deel van de stad dat in de eerste maanden van de oorlog zwaar gebombardeerd werd. Rusland heeft nog niet gereageerd op het incident. Maar in het verleden ontkenden ze al meermaals burgers te viseren.

Een dag later vielen er opnieuw twee doden en negentien gewonden in de stad. Dat meldde de gouverneur van de regio Oleh Synyehubov op Telegram. Daarbij zou ook één kind gewond geraakt zijn. Vier anderen zouden in “kritieke toestand” verkeren.

Dmitro is het zoveelste kind dat door de oorlog in Oekraïne overlijdt. Vorige week gingen de beelden van de vierjarige Liza nog de wereld rond. Het meisje is op videobeelden te zien terwijl ze haar eigen buggy voortduwt. Anderhalf uur later is het meisje dood door een Russische raket.

