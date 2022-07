Zit er een verborgen steunbetuiging aan Oekraïne in de kledingkeuze van koningin Mathilde en prinses Eléonore?

Zit er op de nationale feestdag een verborgen steunbetuiging aan Oekraïne in de kledingkeuze van koningin Mathilde (49) en prinses Eléonore (14)? Hun jurken waren uitgevoerd in de kleuren van de Oekraïense vlag. Moeder droeg een (oranje)gele creatie, dochter een blauwe, het type lichtblauw van de landskleuren.

Koning Filip zei in zijn 21 juli-toespraak op televisie dat ons land het Oekraïense volk zal blijven steunen. “De Oekraïeners vechten en sterven om hun land te redden, maar ook om de democratie en de waarden die we met hen delen, te vrijwaren.” Zonder Rusland en zijn president Poetin bij naam te noemen, had hij ook een boodschap voor hen: “Wij zullen ons niet uit elkaar laten spelen door de chantage van een kernmacht die zo onze solidariteit met Oekraïne wil breken.”

Sinds het begin van de oorlog heeft het koninklijk gezin de situatie op de voet gevolgd. Filip en Mathilde bezochten Oekraïeners die vanwege de oorlog naar België zijn gekomen. Ook stelde de Koninklijke Schenking panden ter beschikking van vluchtelingen.

Op het paleis vond een rondetafelgesprek met experts plaats, waarvoor prinses Elisabeth haar ouders vergezelde. En Mathilde belde met de Oekraïense first lady Olena Zelenski. In het videogesprek toonde ze haar solidariteit en sprak ze haar bezorgdheid uit over de gezondheid en het mentale welzijn van de bevolking.

