Vrachtwagenchauffeur komt om het leven na ongeval op E34

Donderdag is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen bij een ongeval op de E34. De chauffeur is vermoedelijk onwel geworden achter het stuur en kon niet meer gered worden.

De vrachtwagen reed op de E34 in de richting van Zelzate toen die plots tussen Kallo en Zwijndrecht van de baan afweek en de voorlopige middenberm, bestaande uit betonnen blokken, raakte. De vrachtwagen kwam in schaar te staan en blokkeerde te volledige rijrichting. Ook voor het verkeer richting Antwerpen is een rijstrook versperd.

De vrachtwagenchauffeur is hoogstwaarschijnlijk onwel geworden achter het stuur en kon niet meer gered worden door de hulpdiensten. Het parket doet momenteel nog onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval, daarna pas kunnen de takelwerkzaamheden aanvatten. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de regio rond het ongeval te vermijden. Het verkeer komende van de kust kan best omrijden via de E17 of de Liefkenshoektunnel, die is momenteel tolvrij gemaakt. De hinder zou zeker nog twee uur kunnen aanhouden.