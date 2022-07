Vrachtwagen dwars over E34 in Antwerpen, bestuurder (55) overleden nadat hij onwel werd achter het stuur

Op de E34 richting Knokke, ter hoogte van Linkeroever in Antwerpen, staat een vrachtwagen dwars over de rijbaan. De bestuurder (55) werd onwel en verloor de controle over het stuur, hij is ter plaatse overleden. Door het incident is de volledige weg versperd. De Liefkenshoektunnel richting Gent is tolvrij gemaakt.

Rond 10 uur kregen de hulpdiensten een melding over een vrachtwagen die de volledige E34 richting Knokke blokkeert, ter hoogte van Sint-Anna-Linkeroever. “De bestuurder zou tijdens het rijden onwel zijn geworden en verloor de controle over het stuur”, vertelt Jana Verdegem, woordvoerster van de federale politie. “Het voertuig reed in op de vangrails en is nadien dwars over de rijbaan beland.” De vrachtwagen staat in schaar op de weg.

De hulpdiensten snelden zich ter plaatse en probeerden de vrachtwagenchauffeur nog te reanimeren, maar tevergeefs. De bestuurder, een man van 55 jaar uit Oost-Vlaanderen, is ter plaatse overleden. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

Verkeershinder

Door het ongeval zijn alle drie de rijstroken versperd. De hinder zal nog enige tijd aanhouden, meldt het Vlaams Verkeerscentrum via Twitter. De Liefkenshoektunnel richting Gent is intussen tolvrij gemaakt. Het verkeer op de Antwerpse Ring wordt omgeleid via de Haven, naar de E34 richting Brugge. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt het verkeer op lange afstand van Antwerpen richting de kust om te rijden via de E17 en de E40.

