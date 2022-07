Marc Van Ranst na hoge besmettingscijfers: “Ik zie de mondmaskers terugkomen in september, zeker op het openbaar vervoer”

De coronacijfers zijn opnieuw niet goed. Gelukkig blijven de hospitalisaties beperkt en is de BA5-variant op zijn terugweg. “De golf is een golfje geworden”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Na 1 september denk ik dat er terug maatregelen kunnen volgen. Mondmaskers zie ik terugkomen, zeker op het openbaar vervoer. Feest-, theater- en concertzalen zorgen er maar beter dat hun ventilatie goed werkt zodat er niks hoeft afgelast te worden. Want we weten intussen wat we moeten doen.”